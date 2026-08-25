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Milan Inter Leao BisseckGetty Images

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Milan: Leão segue treinando em separado

Milan

Milan treinou nesta manhã em Milanello e começou a preparar o próximo compromisso pelo campeonato contra o Venezia , marcado para a noite de sexta-feira, em San Siro. Nenhum problema para Mario Gila , que trabalhou normalmente com o grupo depois de ter sido obrigado a deixar o campo no domingo por causa de cãibras. Já no caso de Rafael Leao, o atacante português, cujo futuro segue sendo um grande enigma, voltou a trabalhar separadamente.


Tendo em vista o primeiro compromisso em casa diante de sua torcida contra o Venezia, o Milan treinará tanto amanhã quanto na manhã de quinta-feira no Centro Sportivo di Milanello. Na véspera, obviamente, também haverá a tradicional entrevista coletiva de Ruben Amorim, que responderá às perguntas dos jornalistas para apresentar a partida contra os venetos.

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