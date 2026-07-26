Milan, Leão conta o encontro com Neymar: "Oportunidade única, Ney é o meu ídolo de infância"

Na noite passada, Neymar deu espetáculo com um bis no empate caseiro por 2 a 2 contra a Chapecoense. No fim da partida, O'Ney presenteou com a sua camisola Rafael Leao, presente no camarote do fenómeno brasileiro. Estas foram as suas palavras, citadas pela ESPN: "Foi uma oportunidade única. As pessoas da equipa do Neymar conseguiram organizar tudo para que eu pudesse ver um ídolo de infância. Gostei muito de vê-lo jogar. Comecei a ver os seus primeiros vídeos quando ele ainda estava no Santos", disse.

O português também revelou uma conversa que teve com Neymar antes do início da partida e disse que apostou numa boa exibição do avançado. O número 10 do Santos marcou o golo da equipa na primeira parte: "Estou muito feliz. Disse-lhe que ele ia dar espetáculo, e marcou um belo golo. É uma honra estar aqui".