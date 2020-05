Milan já aceita reduzir valor pedido para negociar Lucas Paquetá

Clube italiano promete 'esforço extra' por venda e até cogita pagar parte do salário num eventual empréstimo

O está mesmo decidido a negociar Lucas Paquetá na próxima temporada. A Goal sabe que o clube italiano, a princípio, pretendia uma venda na casa dos 35 milhões de euros (R$ 208 milhões), mas já começa a considerar uma redução no valor pedido, visto a crise financeira internacional causada pelo novo coronavírus. Ofertas entre 25 e 30 milhões de euros (R$ 148 e 178 milhões) serão analisadas com mais atenção nos próximos dias.

Numa eventual falta de propostas de compra, os italianos também estão dispostos a aceitar a saída do meia brasileiro por empréstimo, mesmo que sejam obrigados a pagar parte do salário do atleta, que hoje gira em torno de 7,5 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) por ano. Até antes da parada no futebol no mundo todo, a alternativa em questão não estava sendo equacionada.

Colocar o ex-flamenguista numa "troca" é outro cenário cada vez mais forte. A possibilidade, aliás, chegou a ser colocada na mesa nas últimas semanas, com um negócio envolvendo o volante português Florentino, do . O acordo só não avançou por causa da diferença na valorização dos jogadores neste momento - o clube encarnado avalia o prata da casa de 20 anos em 45 milhões de euros (R$ 267 milhões).

Não é de agora que Paquetá, de 22 anos, também vê com bons olhos uma transferência, seja em definitivo ou por cedência. Com problemas de adaptação desde que pisou na , quer jogar com mais frequência, algo que conseguiu apenas nos tempos de , e quem sabe voltar a ser opção efetiva para Tite na seleção brasileira.

Comprado pelo Milan por 35 milhões de euros em outubro de 2018, Lucas Paquetá, que tem contrato vigente até junho de 2023, fez somente 36 jogos oficiais e marcou um gol pela equipe rossonera.