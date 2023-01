Milan x Inter de Milão ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Supercopa da Itália

Equipes decidem o título nesta quarta-feira (18), na Arábia Saudita; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), na Arábia Saudita, pela final da Supercopa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após cair na Coppa da Italia para o Torino por 1 a 0 nas oitavas de final, o Milan empatou com o Lecce por 2 a 2 no Campeonato Italiano, e agora busca o primeiro título da temporada.

Para o confronto, o técnico Stefano Pioli terá o retorno do meia Sandro Tonali, enquanto Giroud segue como principal homem do ataque.

Do outro lado, a Inter chega embalada com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos da temporada. Na ausência de Lukaku no time titular, Dzeko deve fazer dupla com Lautaro Martinez no ataque.

Em 217 jogos disputados entre as equipes, a Inter de Milão soma 79 vitórias, contra 71 do Milan, além de 67 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Italiano 2022/23, o Rossoneri venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Escalação do provável Inter de Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Desfalques

Milão

Ibrahimovic, Rade Krunic, Ante Rebic e Mike Maignan, seguem afastados.

Inter de Milão

Sem desfalques confirmados.

