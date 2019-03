Milan, Inter e a noite em que Leonardo foi um Judas rossonero

Ídolo no lado rubro-negro da cidade, o brasileiro foi o principal alvo da fúria milanista em um derby que ficou para a história em 2011

Leonardo é o atual diretor esportivo do , mas o seu histórico vai muito além. O niteroiense, que levou a sua qualidade na lateral-esquerda para o meio-campo ao longo da carreira, também foi treinador dos Rossoneri. Campeão do mundo em 1994 pela Seleção, tornou-se um dos brasileiros mais queridos na história milanista, mas quase viu as páginas por ele escritas com gols, assistências e títulos serem desconsideradas por causa da rivalidade com a .

Aconteceu em 2010-11, quando a ainda encarava a ressaca da melhor temporada de sua existência – o ano da Tríplice Coroa ( , Coppa Italia e ) sob o comando de José Mourinho. Com a saída do português para o , a direção interista trouxe Rafael Benítez para o comando. Mas a verdade é que o espanhol jamais caiu nas graças da torcida, dirigentes e jogadores. Tanto, que sua demissão ocorreu dias após o clube ter conquistado o Mundial após bater o por 3 a 0. Quando o nome do novo técnico começou a ser ventilado, metade da cidade parecia não acreditar.

“Leonardo tem uma história muito importante com o Milan. Eu lembro quando o contratei em 1997, e ele fez uma carreira de 13 anos no clube”, disse um incomodado Adriano Galliani, histórico dirigente rossonero, ao ser perguntado sobre os rumores que ligavam o brasileiro à sua arquirrival. Dias depois, Leo, demitido do cargo de treinador milanista meses antes, era apresentado pela Internazionale e falava em “maior desafio” de sua carreira na área técnica. Seria também o último, e mais intenso.

Leonardo tornou-se ídolo do Milan como jogador (Foto: Getty Images)

"Eu não poderia dizer não”, disse pouco depois de falar sobre a inevitável ligação com o Milan. Mas prosseguiu com um profissionalismo inabalável: “Cheguei no ano mais importante da história deste clube e estou muito feliz e motivado. Ganhar ajuda no entusiasmo, e essa é uma equipe formada com identidade própria. Tenho que colocar os jogadores em boas condições para vencer. Meu pedido é que façamos as coisas que permitiram este time a ganhar tudo”.

“Eu sou um romântico, não estava buscando trabalho, buscava um sonho e este é o maior desafio que há. Respeito a opinião dos outros. Então se acham que eu sou um traidor, entendo que é uma opinião nascida das emoções”, explicou.

Judas milanista

A Última Ceia dedicada a Leo (Foto: Getty Images)

Com todas as insígnias de títulos possível em sua camisa, a Internazionale queria seguir vitoriosa. Estava viva na Coppa Italia, Champions League e o Derby dela Madonnina contra o Milan poderia colocar os Nerazzurri na liderança da Serie A: dois pontos os separavam dos arquirrivais rubro-negros na ponta da tabela. A equipe de Leonardo chegava com favoritismo, pois além de o treinador conhecer muito bem os adversários que estariam do outro lado naquela noite de abril, a Inter vinha com uma invencibilidade de seis rodadas (5 vitórias e um empate). O Milan treinado por Massimiliano Allegri havia sido derrotado pelo Palermo dias antes.

Mas a história daquele clássico reservaria emoções amargas para o treinador brasileiro. Pouco antes de a bola rolar, os torcedores do Milan deixaram Leonardo atônito: as milhares de pessoas que foram ao San Siro naquele sábado levantaram um bandeirão com a cena da Última Ceia e, abaixo, lia-se o recado: “Giuda interista”. Judas interista. O treinador mal teve tempo de se recuperar do baque, e com apenas 45 segundos Alexandre Pato abria a contagem para os Rossoneri. No segundo tempo, a Inter ficou com um a menos depois que o zagueiro Chivu derrubou Pato. O brasileiro, que tinha outros dois conterrâneos ao seu lado (Thiago Silva e Robinho), ampliou de cabeça. A essa altura, a equipe de Leonardo estava entregue. O polêmico Antonio Cassano entrou no lugar de Robinho e fez o que sabe: gol e confusão. Finalizou o 3 a 0 e logo depois foi expulso.

Derby della Madonnina em 2011 foi protagonizado por brasileiros (Fotos: Getty Images)

“Eu respeito, mas eu já sabia o que poderia acontecer. Eu sei que o vivi no Milan e tenho muito orgulho do que passei lá. As reações são baseadas na emoção. É claro que eu vi e ouvi”, disse Leonardo após o jogo. Dias depois o clube rubro-negro receberia multa no valor de 20 mil euros pela ‘homenagem’ ao antigo ídolo, uma punição motivada também pelos lasers que torcedores miravam na direção do brasileiro e de seus atletas.

Xingamento de Gattuso: “homem de m*erda”

Atual treinador, Gattuso não perdoou Leonardo na festa do título (Foto: Getty Images)

A vitória deixou o título italiano muito bem encaminhado para o time treinado por Massimiliano Allegri, que ficou a cinco pontos de distância do arquirrival após aquele 3 a 0. No final daquela temporada, o Milan conquistaria o seu último Scudetto até aqui. Em meio às comemorações, o volante Gennaro Gattuso, atual treinador milanista, entoou um cântico dizendo que “Leonardo é um homem de m*erda”. O brasileiro, vice-campeão da Serie A e eliminado nas quartas de final da Champions League para o 04, da , teve como prêmio de consolação o título da Coppa Italia.

Leonardo comemora o título da Coppa Italia (Foto: Getty Images)

De volta ao Milan, Leonardo ao lado do atacante Piatek (Foto: Reprodução/Milan TV)

O contrato de Leonardo com a Inter de Milão era até 2012, mas ao final daquela temporada 2010-11 o brasileiro decidiu voltar a ser dirigente e foi trabalhar no . Após 32 jogos, com 22 vitórias e apenas três derrotas, sua rescisão com os Nerazzurri foi amigável e o tempo ajudou a cicatrizar a ferida dos torcedores milanistas. Neste domingo (17), no clássico que terá transmissão AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN (Youtube e Facebook) e aqui na Goal , o niteroiense será mais um na torcida pelo Milan.