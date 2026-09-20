Milan Futuro vence de virada fora de casa contra o Villa Valle: Ossola brilha

O Milan Futuro do técnico Navarro reage imediatamente. Depois de sofrer o gol de vantagem do Villa Valle, Ossola, no fim do primeiro tempo, marcou de novo com um belo toque por cobertura: o meia-atacante do Milan, homenageado com a braçadeira de capitão, está se mostrando o homem a mais deste início de temporada. A vitória leva a assinatura do talento Pandolfi , que encontrou o canto certo aos 4 minutos dos acréscimos. O jogador nascido em 2008 certamente está entre os atletas mais interessantes que podem agregar valor ao projeto da segunda equipe do Milan.