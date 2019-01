Milan: Lucas Paquetá entregará qualidade, esperança... e muitas alternativas táticas

O jovem xodó do Flamengo foi contratado pelo o gigante italiano e é esperado com grandes expectativas

Lucas Paquetá já chegou ao Milan, que desembolsou € 35 milhões (cerca de 168 milhões de reais) para contar com o xodó do Flamengo. O gigante italiano busca reencontrar-se com os momentos de glória e terá no jovem brasileiro um verdadeiro coringa para desempenhar inúmeras funções do meio para a frente.

No Flamengo, Paquetá atuou em praticamente todas as funções que pedem criação e finalização – inclusive como referência maior no ataque, ainda que esta não seja a melhor forma de usá-lo. Por isso, teria vaga em basicamente todas as posições mais avançadas dos Rossoneri, exceção o comando de ataque que tem em Gonzalo Higuaín o titular absoluto apesar de não viver o seu melhor momento. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Em algumas de suas melhores exibições pelo Fla em 2018, o jovem de 21 anos atuou nos sistemas 4-3-3, 4-1-4-1 e 4-2-3-1: os dois primeiros são utilizados pelo Milan treinado por Gennaro Gattuso, enquanto o último pode ser uma das tantas opções que o clube italiano passará a ter com a chegada de Paquetá.

Paquetá (representado pelo escudo do Fla) em algumas opções para o 4-3-3/4-1-4-1

Centralizado no 4-2-3-1

O carioca poderia ocupar principalmente os lugares de três jogadores: Bonaventura e Çalhanoglu são os principais, embora a variação milanista para o 4-1-4-1 possa ficar ainda mais evidente caso Lucas fique com a vaga de Kessié (meio-campista mais defensivo, que atua próximo de Biglia – o que fica à frente da defesa). Existe, também, a possibilidade de um 4-2-3-1 com a revelação da Gávea atuando centralizado, com Çalhanoglu e Suso aos lados e Higuaín à frente.

Qualquer seja a opção de Gattuso com Paquetá, o brasileiro dá qualidade, possibilidades e esperança para os ‘tiffosi’ (como são chamados os torcedores no País da Bota) em relação ao futuro. Basta saber como será a sua adaptação ao futebol europeu, para que um bom início lhe ajude a ter segurança nesta nova etapa.