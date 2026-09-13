Milan, ex-atacantes em alta: não só Gimenez, também Fullkrug e Nkunku marcaram

Todos marcaram. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, ex-atacantes do Milan, balançaram as redes na mesma rodada: depois do gol do mexicano pelo Porto, que encerrou um jejum que durava desde 23 de setembro de 2025, também chegou o primeiro gol do francês pelo Lipsia. O alemão também voltou a marcar e, depois do gol da vitória anotado na semana passada justamente contra o Lipsia, fez o 1 a 1 do Werder contra o Colônia, sendo novamente decisivo.





FULLKRUG NÃO PARA- O ex panzer rossonero havia sido artilheiro da Bundesliga na temporada 2022-2023 justamente com a equipe de Bremen, ironicamente empatado no topo com Nkunku: por enquanto, soma um gol na DFB-Pokal e dois no campeonato. Na Alemanha, ele já tem três gols em quatro partidas, contando também a rodada da Copa





NKUNKU TAMBÉM MARCA - Boas notícias também para Christopher Nkunku: depois da atuação apagada às margens do lago de Como, ainda assim acompanhada de uma assistência, o meia ofensivo francês conseguiu marcar na esmagadora vitória do Lipsia por 5 a 0 sobre o Hamburgo. O ex-Milan entrou em campo aos 34 minutos do primeiro tempo, substituindo Assan Ouédraogo. Na etapa final, marcou o gol do 3 a 0, colocando o ponto de exclamação na atuação de sua equipe.





GIMENEZ COMO RAMOS - O Bebote havia balançado as redes em cobrança de pênalti no último minuto, na ampla vitória do Porto contra o Casa Pia. Um gol que serviu para encerrar um jejum que durava desde 23 de setembro de 2025, quando ele havia marcado em Milan x Lecce, pela Copa da Itália. Enquanto isso, Gonçalo Ramos, no Milan, tem um gol em quatro partidas, o decisivo marcado contra o Venezia.



















