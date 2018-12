Milan entra na briga para ter Fabregas

Jogador tem mais seis meses de contrato com o Chelsea mas não deve ficar no clube inglês

O futuro de Cesc Fàbregas deve ser longe do Chelsea, isso porque o jogador não tem sequência com Maurizio Sarri e a concorrência com Kante, inegociável, Jorginho e Kovacic que chegaram a pouco será cada vez mais maior.

Mas apesar de ver seu nome especulado em clubes como Galatasaray, Atlético de Madrid e PSG, quem demonstra mais interesse no atleta são o Monaco e o Milan. O time italiano, inclusive, estaria disposto a fazer um esforço pelo espanhol.

Fàbregas terá seu contrato encerrado em seis meses e já está bem claro que não vai renovar e é por isso que o Chelsea, ao invés de esperar o término e não ganhar nada, prefere uma tranferência para faturar ao menos 10 milhões de euros.

Nesta temporada, Fàbregas disputou apenas 14 jogos, anotou um gol e duas assistências. Aos anos, ainda tem mercado e pode ser um grande reforço para qualquer time citado.