Milan: eis por que Cardinale preferiu Amorim a Jaissle

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Fabrizio Romano explicou sobre Ruben Amorim: "O de ontem foi um dia em que se ouviu e leu um pouco de tudo, como se houvesse uma vontade enorme de criticar e massacrar Ruben Amorim, que não será o melhor treinador do mundo, mas, na minha opinião, não merece todas as críticas que está recebendo depois de uma partida talvez não jogada à altura, como a contra a Juventus, mas na qual o Milan mesmo assim esteve em vantagem até os minutos finais. O Milan se mostrou absolutamente à altura. Depois, pensar que Amorim, que vinha de contextos completamente diferentes, como Portugal e Inglaterra, mudaria completamente a cara do Milan em três meses era absolutamente impensável.





Desde a primeira reunião que teve com Gerry Cardinale, Amorim, que disputou a vaga de treinador do Milan com Matthias Jaissle, agora técnico do Newcastle, mostrou uma honestidade e uma visão de longo prazo que fizeram a diferença na escolha do dono do clube milanista. Antes mesmo de ser nomeado novo técnico do Milan, o português foi muito claro ao dizer que queria levar sua ideia de futebol. Mas é claro que isso vai levar tempo, e o próprio Milan também sabe disso, ciente de que será preciso paciência para construir uma equipe à altura do Milan. Depois, claramente, o objetivo de Amorim é vencer e tentar competir da melhor forma possível, mas o português precisa e quer tempo para mostrar o seu Milan do ponto de vista tático, de postura e também de peças. Sobre isso, Amorim foi muito claro, não prometeu nada e merece respeito por ter sido claro e por sua honestidade. Depois, obviamente, quem vai falar é o campo".















