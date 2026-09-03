Milan, eis Moreira: “Prefiro jogar pela direita, pronto para a Juventus”

Na ocasião do encontro com os torcedores do Milan na Flagship Store da via Dante, em Milão, o novo jogador rossonero Diego Moreira participou de uma entrevista coletiva e falou sobre as primeiras sensações desde que chegou ao Milan, assim como sobre os objetivos desta temporada.





Como você está se adaptando? Está pronto para jogar contra a Juventus depois de duas partidas no banco?





"Os primeiros dias para mim foram mágicos. É uma nova experiência: meus companheiros me receberam bem desde o primeiro dia e me sinto em casa desde que cheguei aqui. Para mim foi simples me adaptar. Com certeza estou pronto para jogar e só espero o meu momento: acredito que o treinador vai me colocar em campo no momento certo para ele e para mim"





Onde você prefere jogar em campo?





"Da forma como jogamos, prefiro o lado direito. Falei com o técnico sobre isso e é a posição em que me sinto melhor"





Você escolheu a camisa 22, a de Kaká... Por quê?





"A 7 não estava disponível porque Santi Gimenez ainda estava aqui. Tive que escolher outro número e escolhi a 22 porque é a minha idade atual"





O Milan investiu muito em você: sente essa pressão?





"Não diria que sinto pressão, mas sim que me sinto honrado. Se o clube investe tanto dinheiro em alguns jogadores, isso quer dizer que acredita nesses jogadores. É hora de mostrar que fizeram bem em acreditar em mim e, por isso, vou dar tudo de mim em campo pela minha equipe e pelos torcedores"





Você treinou com a camisa de Saelemaekers neste verão: foi coincidência ou você já sabia que viria para o Milan?





"Sinceramente, foi só coincidência. Ele me deu a camisa dele quando estivemos juntos na seleção, porque é um grande amigo meu e porque eu gostava daquela camisa. Levei comigo nas férias e a usei: algumas semanas depois assinei com o Milan e foi uma coincidência"





Por que você escolheu o Milan e não outros clubes italianos?





"O Milan é um dos maiores clubes da Itália e, quando um clube desse tamanho demonstra interesse em você, você não pensa duas vezes. Quando me disseram que estavam interessados em mim, vieram à minha cabeça os grandes momentos do Milan: um dos maiores clubes da Itália, estou feliz por estar aqui"





Você pode nos contar sobre a negociação? Foi um acordo-relâmpago...





"Sinceramente, não cuido disso, sou jogador e foram os meus agentes que trataram disso: fizeram um grande trabalho e estou muito feliz, como eu disse. Como jogador, minha única preocupação é jogar futebol e é por isso que estou aqui"





Seu objetivo é ser o melhor jovem do Campeonato Italiano?





"Meu objetivo principal é vencer as partidas com a equipe. Minhas metas pessoais vêm depois. Se você não alcança os objetivos da equipe, nem pode conquistar reconhecimentos pessoais, então farei o meu trabalho em campo e as coisas virão como consequência"



