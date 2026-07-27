Milan e Chelsea disputam jogador do Barcelona; Flick define a sua posição

Os clubes Milan, de Itália, e Chelsea, de Inglaterra, manifestaram interesse na contratação de Gerard Martín, defesa do Barcelona, durante o atual período de transferências de verão.

Alguns relatos da imprensa indicaram que o Milan está disposto a apresentar 35 milhões de euros pela contratação do central de 24 anos.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o Barcelona aguarda quaisquer propostas oficiais, embora o treinador dos catalães, Hansi Flick, insista na permanência do defesa espanhol no clube.

Gerard Martín terminou a temporada de 2025-2026 como titular no eixo defensivo ao lado de Pau Cubarsí, tendo tido uma época em constante evolução, que culminou com a sua integração no onze titular, tornando-se um dos jogadores que agradaram e surpreenderam Flick com o seu desempenho, já que participou em 51 jogos, dos quais foi titular em 38.

O defesa catalão, ligado ao Barcelona por contrato até 2028, demonstrou uma notável evolução, o que explica os relatos que associaram Gerard Martín a vários grandes clubes europeus.

O Barcelona não descarta nada no mercado de transferências, mas até agora o treinador alemão deseja a continuidade de Martín no seu plantel, ainda que tudo dependa da evolução do mercado e das opções disponíveis para o substituir.

No momento, Martín faz parte da equipa que viajou para Inglaterra, e o seu desejo e intenção são permanecer no Barcelona, esforçando-se ao máximo para manter o seu lugar no onze titular do clube catalão.