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Milan, decisão tomada: Cisse jogará com a seleção sub-21 de Baldini

Milan

Milan: Mancini gosta muito de Cisse, mas não vai convocá-lo para os quatro compromissos da Nations League

Alphadjo Cisse é, sem dúvida, a novidade mais interessante do Milan nesta primeira fase da temporada. Dois gols, importantes e decisivos, contra Torino e Juventus, além de muitas atuações de alto nível para um talento em plena ascensão. Bonucci o acompanhou de perto a pedido do técnico Mancini e ficou muito impressionado com o ex-jogador de Catanzaro e Verona: o futuro na seleção da Itália está garantido.


Segundo apurou a nossa redação, Mancini deixará Cisse com a seleção sub-21 de Baldini para os dois compromissos decisivos que podem valer uma vaga nas Olimpíadas: em 1º de outubro está programada a viagem à Armênia, enquanto em 5 de outubro, em casa, contra a temível líder.

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