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Comotto ItalyGetty Images

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Milan, comunicação de Amorim chega sobre o futuro de Comotto

Milan

Christian Comotto convenceu Ruben Amorim: salvo surpresas, o jogador de 2008 permanecerá no Milan nesta temporada

Christian Comotto seguirá no elenco do Milan à disposição de Ruben Amorim. O meio-campista nascido em 2008 convenceu o técnico português durante a preparação de pré-temporada, ganhando consideração e espaço dentro do novo projeto técnico do Milan.

Parma, Bologna e Sassuolo pediram informações sobre o talento do Milan, mas para o Milan não há dúvidas: Comotto ficará pelo menos até a janela de janeiro no clube, pronto para brigar por suas chances.

Uma decisão tomada e compartilhada com Cardinale, que gostaria de valorizar tanto ele quanto Camarda.

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