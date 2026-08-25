Milan, comunicação de Amorim chega sobre o futuro de Comotto

Christian Comotto seguirá no elenco do Milan à disposição de Ruben Amorim. O meio-campista nascido em 2008 convenceu o técnico português durante a preparação de pré-temporada, ganhando consideração e espaço dentro do novo projeto técnico do Milan.

Parma, Bologna e Sassuolo pediram informações sobre o talento do Milan, mas para o Milan não há dúvidas: Comotto ficará pelo menos até a janela de janeiro no clube, pronto para brigar por suas chances.

Uma decisão tomada e compartilhada com Cardinale, que gostaria de valorizar tanto ele quanto Camarda.