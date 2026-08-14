Milan, caso Maignan segue em pauta: cai ainda mais a possibilidade de transferência

O mercado de transferências do Milan vive uma fase de impasse e, como se não bastassem as dificuldades no mercado de chegadas, no clube ainda segue em pauta a questão envolvendo Mike Maignan. O retorno adiado em quatro dias, agora previsto para domingo, aumentou as dúvidas sobre o futuro do goleiro e capitão do Milan, tanto que, segundo os bookmakers, a hipótese de uma saída ganha cada vez mais força. Os analistas de apostas da Goldbet e da Betflag, de fato, oferecem a cotação de 3,50 para a transferência do francês, em queda acentuada em relação aos 6,00 de poucos dias atrás. A chegada de Gerry Cardinale a Milanello, portanto, parece não ser suficiente para tranquilizar Amorim e os torcedores do Milan sobre a permanência do goleiro: neste ponto, a conversa marcada para os próximos dias se torna decisiva.