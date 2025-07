Milan x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), por amistoso de pré-temporada; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Arsenal se enfrentam na manhã desta quarta-feira (23), às 8h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang, por amistoso preparatório para a temporada 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Arsenal quer colocar um fim de vez à seca de títulos, após mais uma temporada sem canecos em 2024/25. Atual vice-campeão inglês, os Gunners foram ao mercado e já se acertaram com vários reforços, como Norgaard, Kepa, Zubimendi e Madueke, e ainda esperam fechar a contratação do centroavante Viktor Gyokeres. Até aqui, a equipe fez uma partida de pré-temporada: uma vitória por 1 a 0 sobre o Watford.

O Milan, enquanto isso, volta a ser comandado por Massimiliano Allegri, que reassume o clube após deixar a Juventus. E a equipe de Milão quer se recuperar de vários fracassos da campanha passada, perdendo a final da Copa da Itália, caindo ainad no playoff da Champions League para o Feyenoord e terminando apenas no 8° lugar do Campeonato Italiano. Como resultado, o time está fora de todas as competições europeias pela primeira vez em anos. O objetivo é, portanto, uma temporada melhor do que a passada.

Prováveis escalações

AFP

Milan: Maignan; Jiménez, Gabbia, Thiaw e Bartesaghi; Musah, Ricci e Loftus-Cheek; Pulisic, Okafor e Raphael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Calafiori e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Havertz e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Milan

Luka Modric (não relacionado).

Arsenal

Noni Madueke (poupado após campanha no Mundial pelo Chelsea).

Quando é?