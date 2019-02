"Não é só Piatek, é a equipe toda", diz Gattuso após vitória do Milan

O treinador italiano também falou sobre a exibição de Lucas Paquetá contra o Empoli

Técnico do Milan, Gennaro Gattuso manteve os pés no chão após mais uma vitória. Nesta sexta-feira (22), os Rossoneri bateram o Empoli por 3 a 0 em partida transmitida AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN e aqui na Goal Brasil.

O resultado, construído com gols de Piatek, Kessié e Samu Castillejo. Autor de sete gols em seis partidas pelo Milan, desde a sua chegada junto ao Genoa, Piatek foi elogiado pelo treinador, que não esqueceu de exaltar o jogo de equipe.

“Se marcamos 9 gols nos últimos 3 jogos, é graças a Piatek, mas também a seus companheiros de equipe que o colocaram em posição de marcar”, afirmou após o duelo. Paquetá não teve a participação decisiva das outras partidas (embora tenha tido um gol anulado pelo VAR) e foi substituído no segundo tempo: “Estava um pouco preocupado porque Paquetá não treinou por dois dias com febre", destacou o técnico.

Na quarta posição da Serie A italiana, que garante uma vaga para a próxima edição da Champions League, o objetivo agora é seguir em frente sem qualquer soberba: “Temos que pensar em jogo por partida. Nós não tínhamos jogado algo importante por alguns anos”, finalizou o italiano.

