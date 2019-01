Milan anuncia contratação de Piatek e aumenta expectativa por gols

O polonês impressiona em sua primeira temporada na Itália e já rendeu comparações com Lewandowski

O Milan anunciou oficialmente a contratação do atacante Krzysztof Piatek, do Genoa. O polonês de apenas 23 anos surpreendeu em sua primeira temporada no futebol italiano, ao ser o jogador que mais decide proporcionalmente com gols por um time da Serie A.

Autor de 13 gols na Serie A italiana, Piatek é o vice-artilheiro do certame – atrás apenas de Zapata, Quagliarella e Cristiano Ronaldo. No geral, contribuiu para 52% da sua equipe, um peso maior do que qualquer outro jogador no país.

Piatek assinou contrato com os Rossoneri até 2023. Em nota oficial o Milan não confirma os valores, mas especula-se que tenha gastado algo no entorno de 35 milhões de euros. Também nesta quarta-feira (23), o argentino Gonzalo Higuaín despediu-se do rubro-negro para reforçar o Chelsea, da Inglaterra.