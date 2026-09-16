Milan, a virada de Terracciano: de saída certa a titular contra o Benfica. Decisão totalmente de Amorim

O rebaixamento da Cremonese para a Série B fez cair a obrigação de compra de 3,5 milhões de euros por Filippo Terracciano. O Milan torceu pelos grigiorossi porque o jogador nascido em 2003, de Verona, não estava nos planos, mas agora, três meses depois, tudo mudou. Amorim gostou, ao longo da pré-temporada, tanto do espírito demonstrado em campo por Terracciano quanto das qualidades técnicas e táticas, a ponto de decidir não seguir com a transferência. E pensar que propostas haviam chegado: a Udinese avaliava um empréstimo com opção de compra, o Monza estava pronto para contratá-lo em definitivo. Cenários que não se concretizaram por vontade de Amorim, que agora escala Terracciano como titular, na estreia na Europa League, contra o Benfica.