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Milan, a virada de Terracciano: de saída certa a titular contra o Benfica. Decisão totalmente de Amorim

Milan

Durante a pré-temporada em Milanello e a turnê de verão, parecia estar de passagem pelo Milan, mas Amorim decidiu confirmá-lo: Terracciano será titular contra o Benfica

O rebaixamento da Cremonese para a Série B fez cair a obrigação de compra de 3,5 milhões de euros por Filippo Terracciano. O Milan torceu pelos grigiorossi porque o jogador nascido em 2003, de Verona, não estava nos planos, mas agora, três meses depois, tudo mudou. Amorim gostou, ao longo da pré-temporada, tanto do espírito demonstrado em campo por Terracciano quanto das qualidades técnicas e táticas, a ponto de decidir não seguir com a transferência. E pensar que propostas haviam chegado: a Udinese avaliava um empréstimo com opção de compra, o Monza estava pronto para contratá-lo em definitivo. Cenários que não se concretizaram por vontade de Amorim, que agora escala Terracciano como titular, na estreia na Europa League, contra o Benfica.

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