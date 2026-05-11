Mika Godts foi duramente criticado: “Alguém precisa corrigi-lo no Ajax!”

No programa “Studio Voetbal” deste domingo à noite, Wim Kieft criticou a atuação de Mika Godts contra o FC Utrecht (1 a 2). O ex-atacante considera que o jogador do Ajax não deveria ter se deslocado tanto pelo campo.

No domingo à tarde, tudo deu errado para o Ajax em seu próprio Johan Cruijff ArenA. Os amsterdenses estavam perdendo por 0 a 1 aos 80 minutos, mas dois minutos depois a equipe voltou ao jogo com um gol de Wout Weghorst.

Depois que Rayane Bounida perdeu uma grande chance de fazer o 2 a 1, o gol da vitória saiu no último segundo do outro lado. Mike van der Hoorn cabeceou um escanteio para o fundo da rede.

Após a partida, Kieft criticou o desempenho de Godts, que costuma se destacar no Ajax. “Ele estava em todos os lugares, menos na posição em que se destacou, que é na lateral esquerda”, começa o ex-jogador da seleção holandesa.

“Se foi uma ideia do técnico, foi uma péssima ideia. Ou foi uma ideia do próprio Godts, porque as coisas estão indo muito bem ultimamente. Nesse caso, alguém precisa corrigi-lo, mas o Ajax não tem ninguém no elenco que faça isso”, continua ele.

“Ou ele não tem disciplina para jogar naquele lado, ou o técnico teve uma péssima ideia. É um bom jogador. Muito melhor do que o resto do Ajax e do Feyenoord, mas é difícil avaliar como ele se sairá no exterior”, conclui Kieft.