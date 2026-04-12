Mika Godts: “Ele tem tanta classe. Não se vê jogadores assim com frequência!”

Mika Godts foi convocado pela primeira vez para a seleção belga recentemente, e essa foi uma experiência muito enriquecedora para o ponta do Ajax. É o que ele conta ao Algemeen Dagblad.

Nos amistosos contra os Estados Unidos e o México, Godts disputou seus primeiros minutos pelos Diabos Vermelhos. “Muito bom”, relembra ele ao AD sobre a convocação. “Foi uma viagem legal. Estar com o grupo e poder fazer a estreia pela seleção é muito legal.”

Nos nossos vizinhos do sul, não são os jogadores menos importantes que atuam na sua posição. Com Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal) e Malick Fofana (Olympique de Lyon), a Bélgica conta com excelentes alas-esquerdos.

“Eles estão entre os melhores jogadores do país, mas eu também me tornei jogador de futebol para competir com jogadores assim”, conta Godts. “Ao treinar nesse nível, você já percebe que tudo acontece um pouquinho mais rápido. Isso me ajuda a melhorar.”

Godts também se viu de repente em campo com Kevin De Bruyne. “Dá para ver que, na idade dele, o Kevin ainda tem aquela classe. Isso não se vê com frequência. São jogadores com quem ainda tenho muito a aprender. Acho isso muito legal.”

Ajax

O próprio Godts está tendo uma temporada impressionante. Individualmente, o belga já pode olhar para trás e ver um ano fantástico no clube. Ele esteve diretamente envolvido em 25 gols na Eredivisie (15 gols, 10 assistências). Nenhum jogador na competição apresenta números melhores.

Uma transferência no verão parece provável, mas Godts ainda não quer pensar nisso. “Já disse várias vezes que gostaria de ficar no Ajax. Sempre tive o sonho de conquistar um título com este clube. Isso não vai dar certo nesta temporada, mas espero que dê na próxima.”

"No verão, vou ver quais são os planos. Com a equipe, comigo. Talvez algumas coisas mudem. Talvez não. Depois disso, tomarei uma decisão", conclui o ágil ponta.