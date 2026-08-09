Mika Godts é questionado sobre o Paris Saint-Germain e faz promessa aos torcedores do Ajax

Mika Godts foi apenas opção no banco neste domingo contra o PEC Zwolle por problemas físicos. Após a vitória por 2 a 0 sobre o time de Overijssel, o atacante do Ajax não esconde que quer se transferir para o Paris Saint-Germain, mas também promete que jogará pelo Ajax enquanto estiver em Amsterdã.

Godts já chegou a um acordo pessoal com o PSG há algum tempo. No entanto, ainda não houve avanço nas negociações entre os clubes. O Ajax gostaria de receber no mínimo 60 milhões de euros, enquanto os franceses, por enquanto, não passam de 45 milhões de euros fixos e 5 milhões em bônus.

Godts deveria ser titular contra o PEC neste domingo, mas a decisão acabou sendo outra após o aquecimento. O belga indicou ter sentido desconforto, o que o levou ao banco, enquanto Abdellah Ouazane apareceu na formação titular.

Godts foi questionado pela ESPN , como era de se esperar, sobre o interesse do PSG. "Acabei de sair de campo", ri o ponta esquerda. "Claro que sei com o meu empresário o que está acontecendo."

"Há conversas, não vou dizer que não é verdade, porque aí ninguém mais vai me levar a sério. O que precisa ser esclarecido é que talvez as pessoas tenham pensado que eu não queria jogar."

"Enquanto não houver acordo, vou jogar pelo Ajax cada minuto que tiver de jogar", promete Godts. O atacante teve importância neste domingo depois de entrar em campo, com uma assistência para Julian Brandt.

Cerca de vinte minutos antes, Jorthy Mokio havia marcado o gol de abertura. Graças à vitória, o Ajax segue o exemplo do rival Feyenoord, que mais cedo no dia venceu o Sparta Rotterdam.