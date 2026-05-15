Mika Godts não faz parte da seleção da Bélgica para a Copa do Mundo, conforme anunciou o técnico Rudi García na coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira.

Godts estreou-se pelos Diabos Vermelhos no final de março, em um amistoso contra os Estados Unidos (2 a 5), mas não conseguiu convencer o técnico.

O ponta do Ajax marcou 17 gols e deu 12 assistências em 31 partidas da VriendenLoterij Eredivisie nesta temporada.

O técnico García, no entanto, convocou Jérémy Doku e Leandro Trossard para a posição de ponta esquerda. Os dois estão causando furor nesta temporada no Manchester City e no Arsenal, respectivamente.

Outros nomes conhecidos na convocação são Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Youri Tielemans.