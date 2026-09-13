Mijnans rouba a cena no PSV com hat-trick contra o ex-clube Sparta

Sven Mijnans ajudou o PSV a vencer seu antigo clube, o Sparta Rotterdam, na noite de domingo com um hat-trick. O time de Eindhoven saiu atrás de forma surpreendente no Philips Stadion após uma falha do goleiro Matej Kovár, mas virou completamente a partida com gols de Mijnans e Kodai Sano: 4 a 1. Com isso, o PSV assume a liderança da VriendenLoterij Eredivisie.
Peter Bosz começou de forma surpreendente com Ivan Perisic, Ruben van Bommel e Ricardo Pepi no banco e viu sua equipe levar perigo logo cedo. Após três minutos, Guus Til chegou por pouco atrasado em um cruzamento rasteiro de Paul Wanner na segunda trave.
No entanto, após quinze minutos, deu tudo errado para o PSV. Bas Kuipers lançou Milan Zonneveld em profundidade com uma bola longa, depois do que o goleiro Matej Kovar errou completamente a bola fora da área, e o atacante do Sparta pôde empurrar com facilidade para o gol vazio e fazer 1 a 0.
O PSV não precisou de muito tempo para se recuperar desse revés. Sven Mijnans primeiro viu um chute de longa distância ser bloqueado, mas aos 23 minutos ainda assim cabeceou para as redes o gol de empate após cruzamento de Esmir Bajraktarevic.
Seis minutos antes do intervalo, o PSV tomou totalmente conta da partida. Bajraktarevic rolou a bola para Kodai Sano, que finalizou de cerca de vinte metros e, com desvio no goleiro Michael Brouwer, fez o 2 a 1.
Depois do intervalo, o Sparta seguiu acreditando em um resultado e teve várias grandes oportunidades para empatar. Kovar se recuperou de seu erro anterior ao impedir Zonneveld de marcar, enquanto Mitchell van Bergen, pouco depois, chutou rente à trave.
Mesmo após uma hora de jogo, o Sparta seguiu perigoso, e Kovar precisou intervir novamente em uma cabeçada forte de Zonneveld. Enquanto isso, Bosz mexeu na equipe e colocou Van Bommel, Pepi e Perisic em campo, enquanto no Sparta o ex-jogador do PSV Isaac Babadi fez sua entrada.
Aos 74 minutos, Mijnans acabou com toda a esperança de Rotterdam. Mauro Júnior encontrou Wanner pelo lado esquerdo, Brouwer ainda defendeu a finalização dele, mas, no rebote, Mijnans apareceu rápido para marcar seu segundo da noite e fazer o 3 a 1 contra seu ex-clube.
Com isso, a fome de Mijnans ainda não estava saciada. Aos 88 minutos, o ex-jogador do Sparta completou seu hat-trick com um belo chute colocado de fora da área, colocando o PSV em 4 a 1.