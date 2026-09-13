A imprensa inglesa faz uma avaliação dura de Ryan Gravenberch após o decepcionante empate por 0 a 0 do Liverpool com o Fulham. O meio-campista holandês foi substituído no sábado após uma hora de jogo pelo técnico Andoni Iraola.

Iraola ainda não vê Gravenberch como titular. O ex-jogador do Ajax foi utilizado como substituto no meio de semana contra o Atlético de Madrid e, alguns dias depois, no duelo em casa com o Fulham, Gravenberch novamente não completou os 90 minutos.

O Liverpool Echo dá nota 4 a Gravenberch por sua atuação contra o Fulham. "Ele não sabia muito bem onde deveria se posicionar e foi frequentemente ignorado por seus companheiros de equipe. Além disso, Gravenberch pareceu muito lento. Uma tarde preocupante para ele."

"Na tentativa de dar novos impulsos à equipe, Iraola deu a Ryan Gravenberch sua primeira vaga entre os titulares desde o fim de semana de abertura da temporada. O holandês, que assinou um novo contrato de seis anos em março, porém, ainda não conseguiu se livrar da má fase que o atrapalhou no fim da era Arne Slot", conclui o The Athletic.

"Gravenberch não passou confiança quando balançou a cabeça, desanimado, após perder a bola de maneira boba. Ele completou 24 de seus 31 passes (77 por cento) e venceu quatro de seus sete duelos (57 por cento)", diz a dura avaliação sobre o holandês que atua na Inglaterra.

O Daily Express também se assustou com Gravenberch. "Ele, na verdade, nunca mais voltou a atingir o nível do ano do título de 2024/25 e teve muita dificuldade em vários momentos desta partida. Por isso, foi substituído após uma hora de jogo."

Gravenberch soma 183 minutos nesta temporada em quatro jogos da Premier League. Além disso, recebeu de Iraola 21 minutos contra o Atlético na rodada de abertura da Liga dos Campeões.