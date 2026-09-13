Mídia inglesa traz descrição dolorosa de Gravenberch após tropeço do Liverpool

A imprensa inglesa faz uma avaliação dura de Ryan Gravenberch após o decepcionante empate sem gols do Liverpool com o Fulham. O meio-campista holandês foi sacado de campo no sábado após uma hora de jogo pelo técnico Andoni Iraola.

Iraola ainda não vê Gravenberch como titular. O ex-jogador do Ajax foi utilizado como reserva no meio de semana contra o Atlético de Madrid e, alguns dias depois, no duelo em casa com o Fulham, Gravenberch novamente não completou os 90 minutos.

O Liverpool Echo deu nota 4 a Gravenberch por sua atuação contra o Fulham. ''Ele não sabia muito bem onde tinha que correr e muitas vezes foi ignorado pelos companheiros. Além disso, Gravenberch pareceu muito lento. Uma tarde preocupante para ele.''

''Na tentativa de dar novos impulsos ao time, Iraola deu a Ryan Gravenberch sua primeira vaga entre os titulares desde o fim de semana de abertura da temporada. O holandês, que assinou um novo contrato de seis anos em março, ainda não conseguiu se livrar do mal-estar que o atrapalhou no fim da era Arne Slot'', conclui o The Athletic.

''Gravenberch não pareceu confiante ao balançar a cabeça de forma desanimada após perder a bola de maneira boba. Ele completou 24 de seus 31 passes (77%) e venceu quatro de seus sete duelos (57%)'', é o duro julgamento sobre o holandês que atua na Inglaterra.

O Daily Express também se assustou com Gravenberch. ''Na verdade, ele nunca mais atingiu realmente o nível do ano do título de 2024/25 e, em alguns momentos desta partida, teve muita dificuldade. Por isso, foi substituído após uma hora de jogo.''

Gravenberch soma 183 minutos nesta temporada em quatro partidas da Premier League. Além disso, recebeu de Iraola 21 minutos contra o Atlético na partida de abertura da Liga dos Campeões.