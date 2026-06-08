Micky van de Ven quer mais um jogador da seleção holandesa no Spurs: “Com certeza conversamos sobre o clube”

Com Micky van de Ven e Xavi Simons, já há dois jogadores da seleção holandesa no Tottenham Hotspur, mas é possível que um terceiro se junte a eles em breve. Jan Paul van Hecke estaria na mira do time londrino.

O jornalista britânico Ben Jacobs informou na segunda-feira que o Tottenham Hotspur entrou em contato com o Brighton & Hove Albion pela terceira vez em pouco tempo. Por enquanto, não há avanços no caso, já que, segundo relatos, os Seagulls estariam exigindo uma quantia de mais de 80 milhões de euros pela transferência do holandês.

Sobre as especulações de transferência durante a Copa do Mundo, Koeman é claro, como deixou transparecer na coletiva de imprensa em Nova York. “Não dá para impedir isso. É claro que você quer que o jogador tenha tranquilidade, que a decisão já tenha sido tomada e que haja clareza quanto ao futuro do jogador.”

“Por outro lado, não dá para impedir isso”, afirma o técnico, sendo realista. “E isso também não é possível, porque os jogadores também têm seus agentes. Mas os jogadores precisam se concentrar na seleção holandesa.”

Às vezes, pode até ser uma vantagem se um jogador conseguir concluir sua transferência rapidamente, pensa Koeman. “No caso de Denzel Dumfries… Acho que isso também lhe dá uma nova energia quando tudo estiver resolvido.”

“No Euro, também aconteceu de jogadores terem várias pessoas nos bastidores trabalhando na possibilidade de uma transferência. Não posso impedir isso.”

Em seguida, o técnico da seleção passa a palavra a Micky van de Ven, que, com a chegada de Van Hecke, poderá ter mais um holandês no Tottenham Hotspur. “É claro que conversei com ele sobre o clube. Mas, na verdade, não sei como estão as coisas. Se seria um bom passo? Acho que sim.”