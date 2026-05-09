Michiel Kramer não quer ser comparado a um jogador do Ajax: “Não se deve mencionar esse nome aqui!”

Michiel Kramer está com o cabelo um pouco mais comprido atualmente. O experiente atacante do RKC Waalwijk foi convidado do programa FC Rijnmond na sexta-feira, mas achou que uma comparação foi um pouco longe demais.

Logo no início da transmissão, o apresentador Bart Nolles comentou imediatamente sobre o topete de Kramer, que ainda não está satisfeito com ele. “Preciso cortar algumas camadas.”

O jornalista Dennis van Eersel entrou na conversa com uma piada. “Eu te vi entrando no jogo na semana passada e pensei: desde quando o Wout Weghorst joga no RKC?”

Kramer mal deixou Van Eersel terminar a frase. “Não, não faça isso, Dennis. Não pode mencionar esse nome aqui! Não pode mencionar...”

Em seguida, Nolles tentou provocar uma anedota picante perguntando sobre confrontos anteriores entre Kramer e o jogador do Ajax, mas ele se manteve educado. “Não me lembro de ter tido nada com o Weghorst.”

Em 2015, Kramer e Weghorst entraram em confronto no De Kuip, durante o jogo entre Feyenoord e Heracles. Após o jogo, este último assumiu a culpa.

“Eu disse coisas que não foram corretas, mas a história tem dois lados. Se você ouvir o que ele diz, também não é nada bom”, afirmou Weghorst.