Michiel Kramer em lágrimas após o jogo entre Willem II e RKC: “Acabou, cara”

O RKC Waalwijk foi eliminado pelo Willem II nas eliminatórias da Keuken Kampioen, disputadas em duas partidas, o que também marca o fim da carreira de Michiel Kramer no futebol. O atacante de 37 anos decide pendurar as chuteiras. Após o jogo, ele teve dificuldade em conter a emoção.

“Passam tantas coisas pela cabeça naquele momento”, explica Kramer à ESPN sobre as emoções após o apito final. “No fim das contas, é o fim da carreira, e essa percepção surge de repente depois do apito final.”

“Acrescente a isso a chance do Harrie (Kuster, red.) aos 93 minutos. De repente, sua carreira chega ao fim. Por isso essa emoção se manifestou tão intensamente”, disse Kramer.

“Passam tantas coisas pela cabeça. E também preciso dizer: eu não esperava por isso. Fui um pouco surpreendido pelas emoções. Simplesmente acabou, cara. Está tudo bem, sem dúvida. E também não tenho vergonha nenhuma das lágrimas, porque, no fim das contas, é algo de que me orgulho imensamente.”

“Posso olhar para trás e ver uma carreira incrivelmente bonita, embora eu ainda quisesse muito prolongá-la por mais duas semanas. Mas se eu relativizar agora, logo após a partida, e olhar de onde vim, o que tudo isso me trouxe, só posso me sentir orgulhoso.”

“Orgulhoso dos meus pais, da minha irmã…”, disse Kramer, que então se emocionou profundamente. “Orgulhoso dos meus filhos, na verdade, de todos que me apoiaram desde o primeiro dia.”

“Muito grato, muito feliz por termos percorrido todo esse caminho. Passamos por altos e baixos, mas eles sempre estiveram ao meu lado. Muito especial. Sim, que bonito, cara. Chegou ao fim”, conclui ele.