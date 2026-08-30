O Ajax retoma a temporada na Eredivisie VriendenLoterij neste domingo, fora de casa, contra o Telstar. O técnico Míchel Sánchez divulgou a escalação para o duelo fora de casa, que começa às 16h45. Youri Baas, Youri Regeer e Lucas Rosa, que no meio da semana ainda foram titulares contra o FC Sion, estão fora da lista de relacionados.

Marc-André ter Stegen será o goleiro do Ajax. Rosa é substituído na lateral direita por Anton Gaaei. Aaron Bouwman e Dies Janse formam o miolo da defesa dos visitantes, com Caio Henrique na lateral esquerda.

Youri Regeer está a caminho do Werder Bremen e será substituído contra o Telstar por Jorthy Mokio. Davy Klaassen e Julian Brandt completam o meio-campo do Ajax neste domingo.

Tolu Arokodare marcou duas vezes contra o FC Sion e, por isso, deixa Marcos Leonardo no banco. Steven Berghuis, pela direita, e Oscar Gloukh, pela esquerda, terão a missão de abastecer o ataque pelos lados.

Escalação do Telstar: Koeman; Valk, Peersman, Soualhia; Alders, Rossen, Owusu, Hardeveld; Mendes, Brouwer; Seedorf.

Escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Janse, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Gloukh.