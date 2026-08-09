Míchel Sánchez está preocupado: “Com o talento que o Ajax tem, eu não entendo isso”

Míchel Sánchez se assustou com o nível de sua equipe no primeiro tempo contra o PEC Zwolle. Graças aos gols de Jorthy Mokio e Julian Brandt depois do intervalo, seu Ajax ainda venceu, mas o treinador fez críticas após a partida.

"Minha comissão técnica e eu também tentamos encontrar um motivo", busca Míchel uma explicação para o primeiro tempo. "O problema de Mika pode ter sido uma razão. O time ficou sem saber por dez minutos se ele poderia jogar ou não."

"Acho que também sentimos a pressão da primeira rodada. Nosso desempenho com a bola não foi bom o suficiente. Cometemos muitos erros desnecessários. Com o talento que o Ajax tem, eu não entendo isso. Isso me preocupa."

"O Ajax sempre sente a pressão para vencer e nós precisamos de jogadores com a mentalidade para lidar com essa pressão", afirma Míchel, que viu sua equipe aparecer melhor no segundo tempo.

Depois do cartão vermelho para o defensor do PEC, Sherel Floranus, o Ajax abriu o placar com Mokio. O estreante na Eredivisie Brandt fez o 0 a 2 nos acréscimos. Com assistência de Mika Godts, que possivelmente justamente fez sua última partida pelo Ajax.

"Julian Brandt, Marc ter Stegen, Tolu Arokodare e Marcos Leonardo são jogadores que fazem a diferença para nós. Eles tornam seus companheiros melhores. Mas eles ainda não estão cem por cento fisicamente."

"Eles ainda precisam trabalhar muito com a equipe. Mas a Eredivisie começou e nós precisamos colocá-los em campo. Caso contrário, será difícil no fim das contas sermos competitivos."

"Eles ainda não são as melhores versões de si mesmos, então às vezes ainda precisamos sofrer um pouco", concluiu Míchel, que agora pode se preparar com sua equipe para quinta-feira. Nesse dia, o Ajax enfrenta o Shelbourne fora de casa, na Irlanda, pelo jogo de volta da Conference League.