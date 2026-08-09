Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Míchel SánchezESPN
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Míchel Sánchez está preocupado: “Com o talento que o Ajax tem, eu não entendo isso”

Ajax

Míchel Sánchez se assustou com o nível de sua equipe no primeiro tempo contra o PEC Zwolle. Graças aos gols de Jorthy Mokio e Julian Brandt depois do intervalo, seu Ajax ainda venceu, mas o treinador fez críticas após a partida.

"Minha comissão técnica e eu também tentamos encontrar um motivo", busca Míchel uma explicação para o primeiro tempo. "O problema de Mika pode ter sido uma razão. O time ficou sem saber por dez minutos se ele poderia jogar ou não."

"Acho que também sentimos a pressão da primeira rodada. Nosso desempenho com a bola não foi bom o suficiente. Cometemos muitos erros desnecessários. Com o talento que o Ajax tem, eu não entendo isso. Isso me preocupa."

"O Ajax sempre sente a pressão para vencer e nós precisamos de jogadores com a mentalidade para lidar com essa pressão", afirma Míchel, que viu sua equipe aparecer melhor no segundo tempo.

Depois do cartão vermelho para o defensor do PEC, Sherel Floranus, o Ajax abriu o placar com Mokio. O estreante na Eredivisie Brandt fez o 0 a 2 nos acréscimos. Com assistência de Mika Godts, que possivelmente justamente fez sua última partida pelo Ajax.

Liga da Conferência
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
Ajax crest
Ajax
AJX

"Julian Brandt, Marc ter Stegen, Tolu Arokodare e Marcos Leonardo são jogadores que fazem a diferença para nós. Eles tornam seus companheiros melhores. Mas eles ainda não estão cem por cento fisicamente."

"Eles ainda precisam trabalhar muito com a equipe. Mas a Eredivisie começou e nós precisamos colocá-los em campo. Caso contrário, será difícil no fim das contas sermos competitivos."

"Eles ainda não são as melhores versões de si mesmos, então às vezes ainda precisamos sofrer um pouco", concluiu Míchel, que agora pode se preparar com sua equipe para quinta-feira. Nesse dia, o Ajax enfrenta o Shelbourne fora de casa, na Irlanda, pelo jogo de volta da Conference League.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google