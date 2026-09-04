O técnico Míchel Sánchez, do Ajax, projetou nesta sexta-feira o clássico da Eredivisie contra o PSV, um dia depois. O espanhol afirmou, entre outras coisas, que os reforços Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov e Thilo Kehrer estão prontos para ganhar minutos. Daley Blind, Rayane Bounida e o reforço Simon Adingra, que chegou lesionado a Amsterdã e que, segundo Míchel, ainda precisa de um mês, não estão à disposição.

"Sofyan está disponível para jogar amanhã", disse Míchel na entrevista coletiva. "Amanhã vamos ver se ele será titular. Fisicamente, ele está pronto para jogar. É evidente, porém, que vamos considerar todos os aspectos para a partida de amanhã. É um jogador que está pronto para lutar."

Com isso, está longe de ser certo que Amrabat esteja na escalação inicial do Ajax neste sábado. Blind, de qualquer forma, está fora. O veterano sente um nervo nas costas desde a fase preliminar da Conference League contra o Shelbourne.

"Daley está fora, assim como Bounida. O restante dos jogadores está pronto para jogar. Viktor Tsygankov e Thilo Kehrer também. Eles (Blind e Bounida, ed.) são os únicos jogadores que vamos desfalcar amanhã", disse Míchel, deixando momentaneamente de lado Adingra, lesionado no tornozelo.

"Acabei de esquecer de citar Adingra na lista de ausentes. Ele ainda está com problemas no tornozelo, vamos ver quanto tempo sua recuperação vai levar. Espero que ele esteja disponível em um mês", afirmou Míchel sobre o ponta esquerda emprestado pelo Sunderland.

Tsygankov conseguiu sua autorização de trabalho rapidamente e já poderia ter estreado na relação para o jogo da semana passada contra o Telstar, mas Míchel entendeu que o momento ainda não era o ideal e o deixou em Amsterdã para prepará-lo para o duelo em casa contra o PSV.

Tsygankov ainda não disputou minutos oficiais nesta temporada por causa de um conflito com seu ex-clube, o Girona. Kehrer, emprestado pelo Monaco, teve um minuto oficial em campo, embora o alemão, ao contrário de Tsygankov, tenha atuado com regularidade na pré-temporada.

Ajax e PSV começaram a temporada de forma praticamente igual, com dois pontos perdidos. Os dois gigantes já desperdiçaram pontos uma vez ao ceder uma vantagem de 2 a 0 em casa e empatar por 2 a 2. O PSV venceu seus outros três jogos, e o Ajax, os outros dois.