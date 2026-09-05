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Rian Rosendaal

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Michel Sánchez esclarece a situação de Sofyan Amrabat: esta é a escalação do Ajax contra o PSV

Ajax x PSV
Ajax
PSV
Eredivisie

O Ajax enfrenta o PSV neste sábado no primeiro grande clássico da VriendenLoterij Eredivisie. O técnico Míchel Sánchez já divulgou a escalação do time da casa e nela não há espaço para Sofyan Amrabat, que começa no banco assim como, entre outros, Thilo Kehrer e Viktor Tsygankov. A partida em Amsterdã começa às 20h.

Mar ter Stegen fica no gol na Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei ganha a preferência na lateral direita, com Caio Henrique ocupando o lado esquerdo. Aaron Bouwman e Youri Baas formam mais uma vez o coração da defesa de Amsterdã.

Amrabat não começa jogando

Amrabat, apresentado na semana passada, portanto não começa contra o PSV. Jorthy Mokio garantiu nas últimas semanas o controle e o equilíbrio no meio-campo do Ajax e também terá a chance de mostrar isso diante do PSV. Davy Klaassen leva experiência e capacidade de chegada, e Julian Brandt acrescenta criatividade mais à frente.

Míchel mantém nomes conhecidos no setor ofensivo, com Steven Berghuis atuando pelo lado direito. Oscar Gloukh deixa Abdellah Ouazane no banco e começa pelo lado esquerdo. Tolu Arokodare, de 1,97 metro, atua como centroavante e referência contra o PSV.

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Escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

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