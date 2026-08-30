Míchel Sánchez se manifestou claramente após Telstar x Ajax sobre seus desejos para o restante da janela de transferências. Que o clube busca um ponta esquerda e um zagueiro pela direita já é conhecido, mas mesmo após a chegada de Sofyan Amrabat, Míchel também quer levar a Amsterdã um jogador forte na saída de bola.

"Com Sofyan, contratamos um jogador muito bom", começa Míchel, que antes da partida chamou o marroquino de jogador de classe mundial. "Acho que ainda precisamos de um ponta, um zagueiro e possivelmente um meio-campista."

"Hoje, na saída de bola, tínhamos jogadores de 18, 19 e 20 anos", diz o espanhol, referindo-se respectivamente ao meio-campista central Jorthy Mokio e aos zagueiros Aaron Bouwman e Dies Janse. Este último foi o substituto de Youri Baas (23), que desperta interesse concreto do FC Porto, de seu ex-treinador no Ajax Francesco Farioli, e por isso começou no banco.

"Pode ser que em alguns jogos precisemos de mais experiência", prossegue Míchel. "Na minha opinião, ainda podemos usar um jogador com boa saída de bola. Pode ser um meio-campista, mas também um zagueiro", deixa claro Míchel. Assim, existe a possibilidade de o Ajax se reforçar com dois novos zagueiros antes do prazo final da janela, em 2 de setembro (23h59).

Na defesa, o Ajax perdeu os zagueiros Ko Itakura, Josip Sutalo e Ahmetcan Kaplan para Borussia Mönchengladbach, Lazio e NEC, respectivamente. Para o lugar deles, por enquanto, chegou apenas o veterano Daley Blind (36).

Com a chegada de Amrabat sem custos de transferência, que assinou por dois anos, o Ajax ao menos ganha um jogador experiente para ajudar na saída de bola. Seu companheiro de posição, Youri Regeer, está prestes a sair. O jogador de Haarlem (23) será emprestado ao Werder Bremen, que também garantiu uma opção de compra nas negociações com o Ajax.

Para a posição de ponta esquerda, o Ajax está interessado em Noa Lang, embora ele tenha sido escalado normalmente como titular pelo Napoli no domingo à noite contra o Como. Brian Rodríguez, do Club América, também era uma possibilidade, mas, segundo a imprensa sul-americana, o uruguaio permanecerá fiel ao clube mexicano.

O ponta-direita Maher Carrizo está prestes a ser emprestado ao FC Copenhague, mas como o Ajax ainda vê futuro no argentino, não foi incluída uma opção de compra no acordo. Para o lugar dele, Viktor Tsygankov foi contratado recentemente. O ucraniano veio do Girona, onde já trabalhou com Míchel, e parece que vai disputar posição com Steven Berghuis.