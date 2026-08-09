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Míchel SanchezESPN
Siep Engelen

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Míchel Sánchez aponta destaque mais do que evidente do Ajax contra o PEC Zwolle: "Ele fez a diferença hoje"

PEC Zwolle x Ajax
PEC Zwolle
Ajax
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Michel
T. Arokodare

O técnico do Ajax, Míchel Sánchez, começou a temporada da Eredivisie com uma vitória sofrida sobre o PEC Zwolle. Com gols dos reservas Jorthy Mokio e Julian Brandt, a equipe venceu por 0 a 2, mas a maioria dos elogios vai para outro jogador que saiu do banco.

“Hoje não foi a nossa melhor atuação”, avaliou Míchel de forma realista ao relembrar a suada vitória em Zwolle. “Talvez a situação em torno de Mika Godts tenha nos distraído um pouco”, buscou o espanhol uma explicação para o futebol apresentado. 

“Não jogamos de forma convincente. Não foi uma partida bonita, mas criamos chances suficientes para vencer. O cartão vermelho nos ajudou, porque o PEC Zwolle não pôde mais pressionar alto.” 

Só no fim da partida os Amsterdammers conseguiram assumir o controle do jogo. “Acho que as substituições fizeram a diferença hoje, especialmente Tolu, que teve uma atuação extraordinária.” 

Míchel, portanto, está encantado com o atacante vindo do Wolverhampton Wanderers. “Estou muito feliz por ele, porque precisa ganhar ritmo, mas seus primeiros minutos foram muito, muito bons. Ele fez a jogada decisiva no primeiro gol, então ele fez a diferença, junto com os outros que entraram.” 

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Marc ter Stegen, que recebeu sua primeira chance como titular, também impressionou com uma defesa fantástica na cabeçada de Tobias Sommer. “Sim, estou feliz que ele tenha jogado, porque precisava nos ajudar muito. Ele fez uma defesa maravilhosa”, disse Míchel. 

Ter Stegen foi anunciado oficialmente nesta semana como jogador do Ajax, após uma longa novela de transferência. O alemão foi emprestado pelo FC Barcelona por uma temporada. “Ele nos permitiu sair sem sofrer gols, principalmente por causa daquela jogada”, elogiou Míchel sobre sua primeira atuação.

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