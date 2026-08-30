O Ajax ainda vai se reforçar com um novo ponta esquerda antes do fechamento da janela de transferências de verão. O técnico Míchel Sánchez deixou claro no domingo, antes do jogo fora de casa contra o Telstar, que os Amsterdammers ainda vão fazer negócio para essa posição de qualquer forma.

Diante das câmeras da ESPN, Míchel confirmou que o Ajax ainda não terminou seus movimentos no mercado. A prioridade é a contratação de um ponta esquerda que, com sua velocidade e jogada individual, possa dar mais profundidade ao time.

Essa lacuna surgiu após a saída de Mika Godts para o Paris Saint-Germain. Depois disso, entre outros, Abdellah Ouazane e Oscar Gloukh foram utilizados pelo lado esquerdo, mas o Ajax busca claramente outro perfil de atacante.

“É cem por cento certo que vai chegar um ponta que nos dê profundidade e seja forte nos duelos de um contra um. Um jogador vertical, como o Mika também é”, disse Míchel em conversa com o repórter da ESPN Milan van Dongen.

Quem será o novo jogador de lado ainda não pôde ser dito por Míchel. “Se eu já sei mais? Não, mas a posição de ponta esquerda é prioridade para o Jordi. E para mim também.”

Míchel discutiu várias vezes nas últimas semanas a chegada de um novo atacante de lado com o diretor técnico Jordi Cruijff. “Falamos muito sobre isso”, afirmou o treinador, que entende claramente que seu elenco atual ainda carece de algo pelos lados.

“Neste momento, não temos um ponta de origem. Precisamos muito desse tipo de jogador”, prosseguiu Míchel.

Nos últimos dias, o Ajax já foi ligado a vários pontas esquerdos. Um dos nomes citados é Brian Rodríguez, do América, por quem os Amsterdammers, segundo o De Telegraaf, já teriam inclusive feito uma oferta de cerca de 12 milhões de euros.