Míchel prefere Dolberg no Ajax a Leonardo: "Isso não tem nada a ver com isso"

Kasper Dolberg não está acima de Marcos Leonardo na ordem de preferência do Ajax. Foi o que o técnico Míchel enfatizou após a contundente vitória por 5 a 1 do Ajax fora de casa sobre o Fortuna Sittard. Dolberg entrou no lugar de Tolu Arokodare e coroou sua entrada com um gol.

Dolberg fez o 4 a 1 aos 79 minutos. Após o duelo em Limburg, o treinador espanhol do Ajax foi questionado se Dolberg passará a ter preferência sobre Leonardo, contratado na janela de verão.

"Isso não tem absolutamente nada a ver com hierarquia. Absolutamente nada. Somos um só time, e todos são importantes. Entendemos que este jogo se encaixava melhor nas qualidades do Dolberg. Não é mais do que isso. Também tenho muita confiança no Leo", afirmou o técnico do Ajax na entrevista coletiva na sequência.

Míchel também foi elogioso ao falar de Sofyan Amrabat. O meio-campista contratado recentemente entrou na semana passada contra o PSV e, no confronto com o Fortuna, completou nada menos que os 90 minutos.

"É muito especial que um jogador consiga fazer isso. Sofyan tem uma mentalidade fantástica para aguentar esse tipo de jogo até o fim e também conta com muita experiência. Nos últimos dez a quinze minutos, ele estava claramente mais cansado. Mas, naquele momento, a partida já estava decidida e tudo ficou bem mais fácil", disse o treinador vencedor.

Míchel está muito satisfeito com a ampla vitória de sua equipe em solo de Limburg. "Criamos muitas chances contra um time com boa mentalidade. E que até agora ainda não tinha perdido no campeonato."

"Estou feliz com o resultado, também especialmente após a derrota para o PSV. É importante que tenhamos vencido o jogo seguinte. Agora vamos focar nos dois jogos em casa", disse o treinador, referindo-se aos duelos com Willem II e Excelsior.