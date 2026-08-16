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Bart DHanis

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Míchel escolhe Youri Baas e indica substituto para Godts

Ajax

Míchel Sánchez divulgou a escalação do Ajax para o duelo em casa com o sc Heerenveen. O técnico espanhol optou por começar com Julian Brandt no banco. Daley Blind sofreu problemas físicos no meio da semana contra o Shelbourne FC e está fora.

A contratação milionária Caio Henrique atua, assim como na semana passada contra o PEC Zwolle, em sua já conhecida posição de lateral-esquerdo. Aaron Bouwman forma a zaga com Youri Baas, o substituto de Blind. Lucas Rosa será o lateral-direito.

No meio-campo, não há lugar para Brandt nem para Jorthy Mokio. Míchel escolhe Youri Regeer, Davy Klaassen e o camisa 10 Oscar Gloukh.

No ataque, o Ajax terá de jogar sem Mika Godts a partir desta semana. O atacante belga concluiu no sábado sua transferência para o Paris Saint-Germain.

A produção de gols do time de Amsterdã, portanto, terá de passar por Steven Berghuis, Kasper Dolberg e Abdellah Ouazane.

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A partida entre Ajax e sc Heerenveen começa às 16h45 na Johan Cruijff ArenA.

Escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Gloukh, Klaassen; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

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