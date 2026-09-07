Valentijn Driessen não entende nada do fato de Abdellah Ouazane não ter sido titular do Ajax no sábado, no clássico da Eredivisie contra o PSV (1 a 3). Na visão do chefe de futebol do De Telegraaf, o técnico Míchel cometeu um erro ao escolher Oscar Gloukh para a ponta esquerda.

“Ouazane e Brandt foram a revelação do Ajax nas últimas semanas. Saía muito perigo dali. Principalmente depois da saída de Godts. Aí você tem um jogo grande e o que o treinador faz? Tira o Ouazane”, lamenta o surpreso Driessen nesta segunda-feira, no Kick-Off.

“Eu realmente acho uma decisão incompreensível”, diz Driessen, ao dar uma nota baixa ao treinador espanhol do Ajax. “Separar essa dupla para um jogo desses. Esse garoto é simplesmente o futuro do Ajax. Se esse garoto não tivesse rendido, tudo bem. Mas aí você acaba ficando de novo com Gloukh.”

“E o Gloukh simplesmente não é isso. Isso não é e nunca será nível Ajax”, dispara o observador da Eredivisie em um julgamento duríssimo sobre o meia-atacante e também ponta do clube de Amsterdã. “Ele é muito mais um jogador de futsal do que um jogador para o Ajax.”

O crítico Driessen continua: “O Dest nunca teve tanta facilidade. Ele podia simplesmente avançar. E com a bola, o Gloukh também quase não fez nada. Então ele só ficou ali jogando aberto pela esquerda.”

“E o Dest passava pelo Caio Henrique o tempo todo pelo lado direito. Esse cara simplesmente não sabe defender. Talvez com a bola ele tenha alguma coisa, mas vimos muito pouco disso. Mas ele não sabe defender”, afirma Driessen, também muito crítico em relação ao lateral-esquerdo brasileiro do Ajax.

Ouazane entrou em campo aos 72 minutos por decisão de Míchel. A mexida não se mostrou certeira, já que o Ajax acabou derrotado por 3 a 1 pelo eficiente PSV.