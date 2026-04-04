Mexx Meerdink reconquista a titularidade com um gol na tão esperada volta de Clasie

O AZ conquistou três pontos na noite de sábado. Em Alkmaar, a equipe de Leeroy Echteld venceu o Fortuna Sittard por 2 a 0. Jordy Clasie voltou aos gramados após seis meses afastado por lesão. No entanto, a vitória não fez o clube subir na tabela. O time de Alkmaar permanece em sexto lugar.

O Fortuna Sittard teve que jogar no sábado à noite sem vários titulares. Justin Hubner e Justin Lonwijk não estavam na convocação devido ao caso do passaporte, e Mohammed Ihattaren não estava em condições físicas ideais. No AZ, faltaram Peer Koopmeiners, Jizz Hornkamp e Ro-Zangelo Daal.

O AZ começou com tudo na noite de sábado. Já aos onze minutos, a equipe abriu o placar em seu próprio AFAS Stadion. Após boa jogada de Weslley Patati e Isak Jensen, Mexx Meerdrink conseguiu finalizar de perto.





Quatro minutos depois, os jogadores de Alkmaar já estavam com uma vantagem de 2 a 0. Sven Mijnans não sofreu nenhuma marcação ao receber a bola na entrada da área, e logo em seguida mandou a bola no ângulo superior do gol.

O Fortuna Sittard saiu com tudo do vestiário. Com um cruzamento de Kristoffer Peterson para Lance Duijvestijn, que estava livre, os limburguenses criaram perigo, mas Jeroen Zoet conseguiu desviar a bola para fora. Pouco depois, Paul Gladon esteve perto de marcar em um escanteio, mas Zoet fez mais uma bela defesa na linha.

Por três vezes, parecia que a sorte estava do lado dos visitantes. Zoet conseguiu afastar com os punhos um cruzamento preciso, mas acabou acertando acidentalmente em Shawn Adewoye, fazendo com que a bola caísse nos pés de Duijvestijn, que conseguiu empurrar para o gol à queima-roupa. No entanto, o meio-campista emprestado pelo Sparta estava em posição de impedimento e, portanto, a comemoração foi cancelada.

A 18 minutos do fim, Jordy Clasie voltou a jogar pelo AZ. Ele não entrava em campo há seis meses devido a uma lesão no tornozelo.