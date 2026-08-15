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imago-sport-1081111369.jpgPro Shots
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Mexx Meerdink anuncia acidentalmente uma transferência de absoluto topo

Utrecht x AZ Alkmaar
Utrecht
AZ Alkmaar
Eredivisie
M. Meerdink

Mexx Meerdink aparentemente revelou por acidente, na noite de sábado, após a convincente vitória por 4 a 1 do AZ sobre o FC Utrecht, que Troy Parrott está a caminho de uma grande transferência. O atacante disse diante das câmeras da ESPN que seu concorrente vai deixar o AZ, para voltar atrás alguns segundos depois.

Parrott ficou fora da lista de relacionados do AZ neste sábado para o duelo no Stadion Galgenwaard. Antes da partida, o técnico Leeroy Echteld havia dito que o atacante irlandês tinha uma lesão leve.

Após o jogo, porém, Meerdink fez uma declaração chamativa sobre o futuro de Parrott. “É uma pena que ele vá nos deixar, mas para mim é uma grande chance de me mostrar. Ele merece um belo passo. E então chega a minha vez.”

Quando Meerdink é perguntado em seguida sobre o novo clube de Parrott, ele parece perceber que possivelmente falou demais. “Ainda não faço a menor ideia. Espero, sim, que ele possa dar um belo passo, e então chega a minha vez.” Depois de ser alertado de que pouco antes ele mesmo havia falado sobre uma saída, reagiu: “Não, não, eu não disse isso.”

Echteld não quis confirmar após a partida que uma transferência de Parrott já esteja próxima. “De qualquer forma, ele não estava em condições para hoje, mas que ele apostou em uma transferência é algo claro”, disse o treinador, que segue cauteloso sobre o andamento das negociações: “Eu realmente não sei. Só estou te dizendo o que eu sei.”

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Utrecht
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Parrott já vinha sendo fortemente ligado neste verão a uma saída do AZ. Segundo as informações, o West Ham United já havia feito anteriormente uma proposta de cerca de 17,5 milhões de euros pelo atacante, enquanto o FC Porto também é citado como clube interessado.

De todo modo, Meerdink aproveitou a ausência de Parrott neste sábado e apareceu bem contra o FC Utrecht. Pouco depois do intervalo, ele fez o 3 a 0 após cruzamento de Mateo Chávez. “Treinamos isso diariamente aqui, então é bom ser recompensado. Dá para ver também a alegria.”

Para Meerdink, o gol também significou seu primeiro gol na liga nesta temporada. “É sempre bom marcar o primeiro na liga. No último jogo contra o ADO Den Haag eu não fui bem, e isso ficou me incomodando. Aí você fica buscando”, disse o atacante. “Felizmente eu fiz.”

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