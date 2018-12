"Meu futuro será definido após o fim da temporada", diz Hazard

Atacante do Chelsea vive grande fase e em mais uma temporada tem sido fundamental para o time inglês

Eden Hazard é um dos jogadores mais cobiçados do momento. O belga brilhou na Copa do Mundo e manteve a grande forma na primeira parte da temporada do Chelsea. Ele já declarou anteriormente que tem o sonho de jogar no Real Madrid e dessa vez afirmou que pensará sobre seu destino após o fim da atual campanha.

"Para ser justo eu estou concentrado no jogo [com o Chelsea]. Nós veremos isso no final da temporada", afirmou Hazard quando perguntado sobre a possibilidade de renovar contrato com o Chelsea ou de ir para o Real Madrid.

O contrato de Eden expira em junho de 2020, portanto, não há pressa para que uma decisão seja tomada. Escolha dos editores Alisson no Liverpool, Felipe Anderson no West Ham. Brasileiros na lista de melhores contratações da Premier League

Conheça a história do antigo jogador do Manchester United que trabalha para tirar ex-atletas da depressão e da cadeia

Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

Nessa temporada, Hazard participou de 18 partidas da Premier League. Nesse período, ele marcou 10 gols e deu nove assistências para gol. É o jogador que mais participa de gols do certame inglês. De acordo com o Transfermarkt, o passe do jogador tem o valor estimado de 135 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões).

(Foto: Getty Images)

Sua ida para o Real Madrid ganhou ainda mais força de especulação após a saída de Cristiano Ronaldo do clube espanhol. Desde que CR7 e Zidane deixaram o time, o Real tem tido dificuldades e um aproveitamento bem inferior ao de outras épocas. As constantes lesões de Bale e as quedas de rendimento de Lucas Vázquez e Marco Asensio podem facilitar a chegada do craque belga.

De acordo com o jogador, ele não acredita que está jogando melhor nessa temporada, apenas tem balançado mais as redes.

"Estou anotando mais gols. Não acho que estou jogando melhor, só estou fazendo mais gols", disse o camisa 10 do Chelsea.

Os Blues enfrentam o Crystal Palace nesse domingo (30), às 10h (de Brasília), no Selhurst Park, pela 20ª rodada da Premier League.