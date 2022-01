Mesut Ozil: vida na política após deixar o futebol?

"Eles queimam seu Alcorão. Eles fecham suas mesquitas. Eles proíbem suas escolas. Eles matam seus homens santos. Homens são forçados a entrar em campos e suas famílias são forçadas a viver com homens chineses. Mulheres são forçadas a se casar com homens chineses."

Não é a declaração de um Chefe de Estado, nem de um exilado político ou de um ativista famoso. O texto foi escrito por Mesut Özil em 2019. Ele o fez em suas redes sociais, como denúncia, buscando explicar como, segundo seu ponto de vista, a minoria muçulmana uigur é maltratada na região de Xinjiang (China).

Özil aproveita o poder que o futebol lhe deu para ser um porta-voz. Essa é ou parece ser sua nova missão. É claro que essas famosas declarações receberam uma resposta forte e imediata: a China Central Television (CCTV) decidiu não transmitir a partida da Premier League disputada por seu então time, o Arsenal (contra o Manchester City), no fim de semana seguinte. as versões chinesas do popular Pro Evolution Soccer (PES). A NetEase, uma das empresas de internet mais conhecidas do país asiático e responsável pela distribuição do jogo da Konami, também alertou que está avaliando a retirada do ex-Real Madrid do elenco do clube inglês por "atacar os sentimentos dos torcedores chineses e violar o espírito esportivo de paz e amor.

O Arsenal, na época, tentou se distanciar dos comentários de seu jogador, mas já era tarde demais. Özil, há muito tempo deixa de ser aquele jogador talentoso para mergulhar em outro mundo que tem menos a ver com gols e assistências.

Em 2019, a estrela alemã casou-se com a modelo turca Amine Gülse em Istambul. A cerimônia contou com uma testemunha bastante incomum: o próprio presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que parece ser mais uma declaração de intenções, em uma região onde a paz não está assegurada.

Sua relação com Erdogan já havia suscitado várias críticas na Alemanha, razão pela qual acabou se demitindo da Seleção, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. "Sou alemão quando ganhamos, imigrante quando perdemos. É com muita dor e após muita consideração que devido aos acontecimentos recentes não jogarei pela Alemanha enquanto tiver esse sentimento de racismo e desrespeito", disse ele no dia da renúncia, em julho de 2018.

Esse comentário, é claro, gerou ainda mais controvérsia. "Você reclamou de racismo na Alemanha, mas... não fala nada de racismo na Turquia?", repreendeu o ex-jogador de futebol alemão Deniz Naki, campeão europeu do sub-19 (2008), de ascendência curda.

Hoje, Mesut Özil, aos 33 anos, está no Fenerbahçe. Ele atua lá desde 2020. E a partir daí pensa em novos planos. Conforme noticiado pelo "Bild am Sonntag", o jogador campeão mundial no Brasil em 2014 quer comprar o Corum FK, clube da terceira divisão turca.