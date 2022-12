Messi virou o líder que Maradona nunca encontrou na Argentina

Camisa 10 da Albiceleste soma mais de 100 partidas pela seleção nacional e busca sua primeira Copa do Mundo neste ano

Os resultados da campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2018 atingiram Lionel Messi com força. A organização de Jorge Sampaoli tinha sido uma bagunça. Eles só tinham se classificado graças a um hat-trick do camisa 10 em uma vitória por 3 a 1 sobre o Equador na última rodada das Eliminatórias da Conmebol. O atleta também havia marcado um primeiro gol sensacional na partida de abertura do Grupo D, contra a Nigéria.

No entanto, Messi foi alvo de críticas consideráveis. Mais notavelmente, e mais dolorosamente, de seu ídolo e ex-mentor, Diego Maradona.

"Não devemos mais endeusar Leo", disse ele, à Fox Sports. "Ele é o Messi quando joga no Barcelona. Messi é Messi quando veste aquela camisa, e ele é outro com a Argentina. Ele é um grande jogador, mas não é um líder. É inútil tentar fazer de um homem que vai ao banheiro 20 vezes antes de um jogo, um líder". Se ao menos Maradona pudesse vê-lo agora...

Getty Images

Messi admitiu que tem sido estranho não ter seu herói no Qatar. Mesmo quando ele não fazia parte do esquema, Maradona era um dos torcedores mais apaixonados do esquadrão. Como ele teria gostado desta Copa do Mundo, com os torcedores argentinos assumindo arenas inteiras e literalmente se curvando diante de seu ídolo, não apenas por brilhar, mas por liderar.

De fato, tudo o que aconteceu antes, durante e depois do confronto das quartas de final com a Holanda encapsulou o quão longe Messi chegou desde a Rússia, em 2018.

Diante de um encontro verdadeiramente épico em Lusail, o jogador de 35 anos pediu o fim das críticas a Lautaro Martínez, que havia desperdiçado diversas de chances depois de entrar como substituto na difícil vitória por 2 a 1 sobre a Austrália.

Messi insistiu que o ônus era dele e de todos os outros para garantir que o centroavante mantivesse sua cabeça erguida. Ele consolou privadamente um jogador pelo qual ele tem o maior respeito, uma vez que o chamou de "atacante completo", e profetizou publicamente que Lautaro teria um papel importante na campanha da Argentina na Copa do Mundo.

E ele, de fato, estava certo, quando Lautaro provou seu valor ao converter a última cobrança, a mais crucial delas, na disputa de pênaltis com os holandeses, apesar da enorme pressão e do ultraje de jogadores, como Denzel Dumfries.

Então, quando Lautaro se afastou para comemorar seu pênalti bem marcado, os jogadores partiram para abraçá-lo. Todos, exceto um: Messi, que foi até o goleiro Emiliano Martínez, o qual estava deitado no lado oposto do campo.

Foi uma bela demonstração de apreço por um jogador que não apenas salvou dois pênaltis na disputa, mas talvez personifique melhor o espírito de sacrifício que transformou a sorte da Argentina nos últimos quatro anos.

De fato, durante um discurso emocionante antes do triunfo final da Copa América do ano passado sobre o Brasil, que alterou completamente a percepção pública de Messi como um líder silencioso, o capitão destacou Emiliano Martínez com elogios especiais.

"Quero agradecer a todos vocês por estes últimos 45 dias, rapazes", disse Messi aos seus companheiros de equipe, no Maracanã. "Eu disse isso no dia do meu aniversário, este é um grupo espetacular, um belo grupo".

"Foram 45 dias de trabalho duro nos quais não reclamamos das viagens, da comida, dos hotéis, dos campos, de nada, 45 dias sem ver nossas famílias, 45 dias... El Dibu (Emiliano Martínez) tornou-se pai e nem sequer chegou a ver seu filho recém-nascido, e por quê? Por causa deste momento, meninos."

"Tínhamos um objetivo e estamos a um passo de alcançá-lo, e o melhor de tudo é que está em nossas mãos. Então, vamos lá fora e levantar o troféu, vamos levá-lo para casa na Argentina e desfrutá-lo com nossa família, amigos e todos os que apoiaram a Argentina".

"E eu quero terminar com isto: coincidências não existem. Este torneio tinha que ser disputado no Brasil e você sabe por quê? Porque Deus o trouxe aqui para que vençamos aqui no Maracanã para todos nós. Então, vamos lá fora com confiança, com cabeça fria, e vamos ganhar este troféu. Vamos lá, rapazes!"

É de admirar, então, que Martínez admitiu, após a vitória da Finalíssima sobre a Itália, que os jogadores argentinos "lutam como leões por Leo"?

E o que ficou claro agora é que Messi também está disposto a lutar por eles. Na Argentina, havia aqueles que nem sempre se sentiam como se ele fosse um deles. Afinal, ele havia passado a maior parte de sua vida em Barcelona. É por isso que ele jogava melhor para o clube do que para a Albiceleste, eles raciocinaram.

Getty Images

Enquanto admiravam Messi, eles adoravam Diego. Messi pode ter sido o homem de família ideal, mas Maradona era seu adorável veterano. Como o autor Marcelo Sottile disse à Reuters, "Leo é o argentino que todos nós queremos ser. Diego é um pouco do argentino que realmente somos: o lutador que se rebela contra o poder".

O que explica por que a maneira como Messi se bateu tão publicamente contra técnicos como Louis van Gaal e jogadores como Wout Weghorst após o mais terrível dos jogos contra os holandeses. Este era o Messi que eles sempre quiseram ver. Não apenas inspiração, mas agressivo também.

Messi sempre os lembrou de Maradona por causa da maneira como ele joga o jogo. Aqui, no entanto, ele mostrou um traço de bravura sempre tão ligeiramente semelhante. "Diego está nos observando do céu", disse Messi após o jogo. Se ele estiver, Maradona ficará imensamente orgulhoso de seu herdeiro. E o capitão que ele se tornou.