Messi vibra com gols de falta pelo Barcelona, mas pênaltis perdidos preocupam

Argentino chega a 56 gols de falta na carreira, mas se torna o segundo jogador com mais pênaltis perdidos na história de LaLiga - e tudo no mesmo jogo

Lionel Messi anotou mais um doblete em sua carreira neste domingo (02), na vitória por 3 a 2 sobre o Valencia, que deixa o Barcelona vivo na briga pelo título de LaLiga. Um dos tentos do camisa 10 foi um golaço de falta, o outro veio em rebote após um pênalti perdido.

Com a cobrança certeira de bola parada, Messi chegou a 56 gols de falta na carreira, mesmo número de Cristiano Ronaldo. O argentino estava buscando um gol de falta há algumas partidas, e ele saiu justamente em um dos momentos mais importantes da temporada, em que a briga pelo título de LaLiga promete emoção até a última rodada.

Lionel Messi has scored his 5️⃣0️⃣th free kick goal for Barcelona 🎯 pic.twitter.com/tmSiMQuF7O — Goal (@goal) May 2, 2021

O tento saiu aos 69 minutos de jogo, quando Messi colocou a bola por cima da barreira com efeito, saindo do alcance do goleiro, e batendo na trave antes de ultrapassar a linha do gol. Esse foi seu 50º gol de falta apenas pelo Barcelona, 39 deles em LaLiga.

Mas se por um lado os gols de falta animam o craque do Barça, os pênaltis perdidos também começam a preocupar.

12 minutos antes da cobrança perfeita, o time Blaugrana teve uma penalidade a seu favor. Messi tentou deslocar o goleiro na cobrança, mas teve seu chute defendido. No rebote, Pedri chutou e Gabriel Paulista salvou em cima da linha, até que Messi tratou de mandar a bola para o fundo das redes.

Nesta temporada, o argentino já perdeu três pênaltis, dois deles em LaLiga - curiosamente, os dois diante do Valencia - , que o colocam como o segundo jogador que mais desperdiçou penalidades na história do Espanhol. O outro foi diante do PSG, pela Liga dos Campeões.

Mesmo com os pênaltis perdidos, Messi é o artilheiro de LaLiga com sobras, com 28 tentos, sete a mais do que Benzema, segundo colocado. Agora, a grande briga é para encerrar a temporada com mais um título do Espanhol.

O Barça terá no próximo sábado (08) um confronto direto contra o Atlético de Madrid, primeiro colocado, e poderá assumir a liderança da competição em caso de vitória. Real Madrid e Sevilla também estão na briga pelo título.