Messi vai se igualar a Maradona? "Discussão não importa, são jogadores diferentes"

Roberto "Ratón" Ayala, atual auxiliar de Lionel Scaloni na seleção, não quis fazer comparação entre os ídolos argentinos

Um dos poucos jogadores que conseguiu dividir o campo tanto com Maradona, quanto com Liionel Messi, Roberto Ayala atualmente é auxiliar de Lionel Scaloni na seleção argentina, e não só comparou os dois talentos como também definiu ambos: "um é arte pura, o outro é o Ligeirinho".

"Joguei com ambos. Com Diego, estava começando minha carreira. São duas bestas. Quando se aposentar, Messi também será muito lembrado. Não sei se como Maradona, não importa, mas desfrutarei que os tive no mesmo time. São diferentes. Diego era arte pura em todos os seus gesto, o Messi é um Ligeirinho que leva a bola a dois centímetros do pé", afirmou em entrevista a "Fox Sports", na .

Enquanto Maradona foi campeão do mundo com a Argentina e fez história no e , Messi ganhou seis vezes Bolas de Ouro e quebrou inúmeros recordes ao longo de seu tempo no .

