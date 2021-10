Messi sofre primeira derrota no PSG e defesa vira problema com 'quarteto mágico'

PSG perde a primeira na Ligue 1 por 2 a 0 para o Rennes e toma 'choque de realidade' quanto ao uso de Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria juntos

O dia não começou bem para os fãs do PSG ao redor do mundo. Após a derrota por 2 a 0 para o Stade Rennais, pela Ligue 1, um sinal de alerta foi ligado para o time de Mauricio Pocchetino. Mesmo recheado de estrelas e com o 'quarteto mágico' (Messi, Neymar, Mbappé e Di María) como titular, o time sofreu defensivamente e não acertou nenhum chute no alvo.

Mesmo com a derrota, o time parisiense permanece no topo da tabela, com 24 pontos, e não tem chances de ser ultrapassado nessa rodada.

Havia muita expectativa pelo segundo jogo em que Messi, Neymar, Mbappé e Di María começariam como titulares. A primeira oportunidade foi no clássico contra o Lyon, que o PSG venceu por 2 a 1. Nesse domingo (3), porém, as coisas não saíram como o esperado.

Jogando fora de casa, o PSG dominou a posse de bola (67%) e até finalizou mais vezes (13, contra 12 do Rennes). Entretanto, nenhum dos 13 chutes do time da capital acertou o alvo defendido por Alfred Gomis. Já os donos da casa acertaram a meta de Donnarumma quatro vezes, sendo que duas delas balançaram as redes.

Notou-se durante o jogo que o uso máximo do potencial ofensivo estelar pode causar problemas na defesa, já que nenhum dos quatro atacantes tenha um grande ímpeto defensivo de recomposição para ajudar na marcação.

Mesmo com meias com grande poder de marcação, como são Gueye e Verratti, o time de Pochettino ainda busca seu equilíbrio dentro de campo e é possível que o técnico argentino reconsidere o uso do 'quarteto mágico' para as próximas partidas.

Essa foi a primeira derrota de Messi com a camisa do PSG e também o primeiro revés do PSG na Ligue 1. O que por si só não representa um desastre para o time multimilionário, mas serve para acender o alerta de que a equipe possa estar desequilibrada dentro das quatro linhas.