Messi sobre Cristiano Ronaldo: "duelo especial que vai ficar para sempre"

O argentino falou ao DAZN sobre o duelo que tinha com o seu rival de Madrid

Mesmo com a mudança de Cristiano Ronaldo para a , Lionel Messi acredita que o “duelo especial” entres os dois, estabelecido quando CR7 ainda estava no , vai durar para sempre.

As duas estrelas de seus respectivos times dominaram as premiações europeias. A Bola de Ouro foi dada a um dos dois em 11 das últimas 12 edições - apenas o ex-companheiro de Ronaldo no Real, Luka Modric ganhou o prêmio nesse meio tempo.

"Foi um duelo que vai durar para sempre, porque aconteceu por muitos anos, e não é fácil manter o seu nível mais alto por tanto tempo - especialmente nos dois clubes em que estávamos, que eram tão exigentes, em Madrid e Barça, os melhores do mundo ", disse Messi à no DAZN .

Para ele, a intensidade de sua rivalidade com português fará com que ela não seja esquecida tão facilmente, mesmo com Ronaldo agora na . “Competir cara a cara por tantos anos será lembrado para sempre. A rivalidade esportiva entre nós foi muito boa em nível pessoal. Acho que os fãs também gostaram, sejam torcedores do Madrid ou do Barça”, disse.

O argentino lembra com carinho os clássicos com participação CR7, “Quando Cristiano estava em Madrid, os jogos contra ele eram sempre especiais. O Real Madrid, por causa da importância daqueles jogos, fazia ser ainda mais especial, mas isso está no passado e as coisas seguem em frente”.

Durante o período em que ambos estavam na , Messi marcou 472 gol em 476 jogos, enquanto o rival madrilenho fez 450 gols em 438 jogos.