“Messi será melhor que Pelé no dia em que for Tri mundial”, diz Jairzinho

O Furacão da Copa do Mundo de 1970 comentou a foto que ganhou o mundo

A foto de Dembélé carregando Messi, este com os punhos cerrados para o alto, já ganhou contornos históricos. Ao comemorar um de seus três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, sábado (23), em uma de suas melhores exibições, o camisa 10 do Barcelona foi clicado em cena idêntica a de Pelé, nos braços de Jairzinho durante a Copa do Mundo de 1970.

Perguntado sobre a imagem, Jairzinho, o Furacão da Copa, notou uma diferença além das camisas: "Pelé e Jairzinho foram tricampeões do mundo. Dembélé e Messi não ganharam nada, ainda têm muita estrada pela frente”, disse para o Globoesporte.com.

Na mesma entrevista, o único jogador a ter feito gols em todos os jogos de uma campanha vitoriosa de Mundial sequer imaginou em comparar Messi a Pelé: “Me perdoa, não acredito que você esteja falando sério. O dia em que Messi ganhar três campeonatos mundiais, aí você pode fazer essa pergunta para mim", completou.

