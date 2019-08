Barça confirma lesão de Dembélé que desfalcará time por cinco semanas

O francês passou por exames médicos que detectaram lesão na coxa esquerda

Ousmane Dembélé inicia a terceira temporada com o lesionado. Após exames realizados nesta segunda-feira (19), o time espanhol confirmou nova contusão no currículo do atleta marcado por problemas físicos.

Dembélé se machucou no primeiro jogo do Barcelona em La Liga 2019-20, na última sexta-feira (16), durante a derrota por 1 a 0, para o Athletico de Bilbao. O francês desfalcará a equipe catalã nas próximas cinco semanas por conta de uma lesão na coxa esquerda, detectada após os exames médicos aos quais o atleta foi submetido.

Desta forma, Dembélé deverá retornar aos campos poucos dias antes do início da fase de grupos da 2019-20. Os primeiros jogos foram marcados para os dias 17 e 18 de setembro, além de 1 e 2 de outubro.